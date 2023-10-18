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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الشعب الفلسطينى

مبني ديوان محافظة
مبني ديوان محافظة أسوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس ، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد .

وأوضح بأنه بالتوازى مع ذلك فقد تم أيضاً إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم تضامناً مع هذه الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة .

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3 أيام حدادا تنكيس الأعلام المرفوعة الفلسطينيين الأشقاء أخبار محافظة أسوان
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