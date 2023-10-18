وزير الخارجية السعودي: نسعى لتطبيق هدنة ووقف إطلاق النار في غزة

أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم، أن بلاده تسعى إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة، من أجل الوصول إلى تفاهم حول وقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع.

وقال إن المملكة العربية السعودية على تواصل مستمرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مؤكدًا على ضرورة الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والاستناد إلى مبدأ "حل الدولتين"، معتبرًا أنه الحل الجذري للقضية الفلسطينية.

وطالب بن فرحان بإلزام الأطراف بحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

جدير بالذكر أن تظاهرات انطلقت في عدة دول عربية أبرزها مصر والمغرب، احتجاجًا على مجزرة مستشفى المعمداني، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى مساء أمس، ما تسبب في ارتقاء عدد كبير من الشهداء تجاوز الـ 800 شهيد بينهم نساء وأطفال.