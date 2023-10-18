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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالى أسوان لدعم الشعب الفلسطيني

تضاهرة بأسوان تضامنا
تضاهرة بأسوان تضامنا مع أهالي فلسطين
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نظم أبناء محافظة أسوان منذ قليل بميدان الشهداء، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين، ولا لتهجير الفلسطينيين، وإحنا معاك ياريس، ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، ويسقط أعداء السلام".

كما رفع المشاركون الأعلام المصرية، والفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات والوقوف بجانب أهالينا في غزة.

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تظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي قطاع غزة أخبار محافظة أسوان
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