بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالى أسوان لدعم الشعب الفلسطيني

نظم أبناء محافظة أسوان منذ قليل بميدان الشهداء، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية.
وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين، ولا لتهجير الفلسطينيين، وإحنا معاك ياريس، ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، ويسقط أعداء السلام".
كما رفع المشاركون الأعلام المصرية، والفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات والوقوف بجانب أهالينا في غزة.