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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد عمال مصر يدعم الرئيس في الدفاع عن سيادة الوطن

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تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجماهير عمال مصر يبالغ القلق مــا يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.

ووسط تأييد مريب من العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لتلك المجازر وغض أبصارهم عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه المحتلة بكل الطرق وفقا للقوانين الدولية، الأمر الذي يعد ازدواجية للمعايير وتغليب المصالح على حقوق الإنسان التي يزعمون أنهم رعاتها. كما تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبكل اهتمام التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه الكامل لأي مخطط لتهجير أبناء قطاع غزة إلى أرض سيناء، واختراق السيادة المصرية، وهو بهذه التصريحات يوافق إرادة أكثر من مائة مليون مصري مستعدون لتقديم أنفسهم فداءً للدفاع عن أرضهم التي استردوها بعد انتصار مجيد منذ خمسون عاماً.
وأكد الاتحاد إن عمال مصر يدعمون قرارات الرئيس ويقفون صفا واحدا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أية مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الوطن.

وقال ان عمال مصر سوف يظلون دائماً داعمين مؤيدين القضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني الحبيب، يؤيدون حقهم في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية... 

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