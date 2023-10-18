الصين تقترب من اختبار أول خدمة تاكسي طائر في العالم

سمحت السلطات في الصين لشركة E Hang Holdings Ltd الضوء الأخضر للاستعداد في عمليات التاكسي الجوي التجريبية هذا العام، وهي خطوة نحو هدف الشركة المتمثل في إطلاق أول خدمة تجارية في العالم باستخدام طائرة مستقبلية تعمل بالبطارية.

وقالت الشركة إن طائرة EH216-S ذاتية القيادة، والتي تتسع لراكبين، حصلت على شهادة من النوع الأول في الصين، تشير إلى صلاحية الطيران من الجهات التنظيمية.

وأضافت أن ذلك سيسمح للشركة التي يقع مقرها في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ بالعمل مع شركاء محليين، وإجراء جولات جوية لمواقع ذات مناظر طبيعية مثل بحيرة تيانشي في مقاطعة شينجيانغ، وخليج أوه إتش في شنتشن.



ويبلغ سعر طائرة EH216-S 2.16 مليون يوان صيني "300 ألف دولار"، ولها 8 أذرع تخرج من مركزها ومجهزة بـ 16 مروحة، لكل منها محرك كهربائي خاص بها. ويمكنها السفر بسرعة حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا في الساعة) لمدة 25 دقيقة.



وتمنح الخطوة التي اتخذتها إدارة الطيران المدني الصينية يوم الجمعة شركة EHang ميزة محتملة على مجال مزدحم من المنافسين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يتسابقون للوفاء بإرشادات الاعتماد الصارمة. وتستخدم سيارات الأجرة الجوية قيد التطوير العديد من التقنيات الجديدة - بما في ذلك البطاريات لتشغيل المركبة وأنواع مبتكرة من المواد ، مما يجعلها أكثر تعقيداً بالنسبة للمنظمين لتقييمها.



وقال مؤسس شركة EHang ورئيسها التنفيذي هو هوازهي "الحصول على هذه الشهادة يعني الحصول على تذكرة لتحقيق الربح. كما أنها تمنحنا ميزة على نظرائنا في الولايات المتحدة".



وجعلت الصين من تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي إحدى أهم الأولويات. وإذا استوفت تجارب شركة EHang المعايير التنظيمية للبلاد، فسوف تحصل على إيرادات كبيرة، وستتاح لها الفرصة لبناء سجل حافل أثناء سعيها للحصول على شهادات في أماكن أخرى. وتعمل الشركة على الحصول على موافقات إدارة الطيران الفيدرالية، بحسب صحيفة ذا ستار.