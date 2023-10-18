برلماني: الشعب المصري يؤيد ويساند بقوة موقف السيسي الرافض للمخططات الإسرائيلية

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يؤيد ويساند بقوة موقف الرئيس السيسي والدولية المصرية، الرافض للمخططات الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن التهجير القسري للسكان من منازلهم في قطاع غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا بتحرك دولي لاحتواء الأزمة.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطباء والمرضى والأطفال والنساء جريمة حرب ومجزرة وحشية ضد الإنسانية، ووصمة عار ستظل تلاحق الاحتلال، الاسرائيلي ولن تمر وستدفع إسرائيل الثمن غاليًا جراء هذه الأعمال البربرية.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من تداعيات المخطط الإسرائيلي بهدم المنازل وحرق الأرض وقتل الأبرياء وذلك لاجبار الفلسطينيين عن الهجرة والنزوح عن أرضهم. مضيفا: إسرائيل تنفذ مخطط شيطاني ولن يسمح لها أحد بفعل ذلك مهما كان هناك من تواطؤ دولي.

وأكد الصيرفي، أن مجزرة مستشفى المعمداني تضاف إلى سلسلة المجازر الإسرائيلية عبر التاريخ ومنها دير ياسين وصابرا وشاتيلا وغيرها من أعمال إجرامية سافرة. مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية.