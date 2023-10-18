لجنة الحج: مهمتنا إعداد الضوابط.. ومناقصة لاختيار شركة الطوافة

قال إيهاب عبد العال، عضو لجنة إدارة موسم الحج 1445 هـ، التي شكلها اتحاد الغرف السياحية، إن اللجنة ستكون مهمتها توحيد الصفوف بين شركات السياحة والاتفاق على رؤية جماعية حول ضوابط موسم الحج بشكل يحقق النجاح المرغوب من القطاع ووزارة السياحة والآثار، محذرا من محاولات استخدام عضوية للجنة كدعاية انتخابية لغرفة شركات السياحة.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن اللجنة من المفترض أن تضم مجموعة من خبراء القطاع والذين يتمتعون بتأييد وتوافق بين شركات السياحة، وبينهم: باسل السيسي، ويسري السعودي، وإيهاب عبد العال، وشريف صالح، وأحمد فؤاد، وإيهاب المهدي، ثم الخبير السياحي المعروف أشرف شيحة، وهي مقترح مقدم من اتحاد الغرف السياحية وينتظر توقيع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لافتا إلى أن اللجنة لم تكلف بإدارة ملف العمرة بل ستكون مهمتها سرعة وضع ضوابط الحج والإجراءات والآليات المنظمة وبالطبع اختيار شركة الطوافة الأفضل للتوقيع معها لتقديم خدمات الحجاج المصريين في موسم الحج المقبل.

وشدد عبد العال، على أن اختيار شركة الطوافة سوف يكون بوضع اشتراطات في ممارسة تتقدم لها كافة شركات الطوافة، ثم يتم فتح المظاريف واختيار الأفضل بالتوافق بين اللجنة العليا للحج ولجنة إدارة الموسم والجمعية العمومية لشركات السياحة، ومن ثم يتم التعاقد مع الشركة صاحبة الخدمات الأفضل، مشيرا إلى أن أولى اجتماعات اللجنة لم يحدد موعده بعد ولكنه سيكون في أقرب وقت.

وتابع بأن عمل اللجنة يختص بالجانب الفني فقط، ولن يتعارض مع عمل اللجنة العليا للحج، صاحبة الإشراف على التنفيذ والبوابة الموحدة والرقابة، كما ستكون اللجنة الجديدة داعمة بقوة لاتخاذ القرارات في وزارة السياحة والآثار، حيث ستقدم الرؤية الأفضل العادلة التي تحقق موسم حج ناجح، وتوفر الخدمة المتميزة للحجاج المصريين المسافرين عبر شركات السياحة.