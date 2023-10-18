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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتعاطفه مع شهداء غزة.. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

يوسف عطال
يوسف عطال
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أعلن نادي ستاد نيس الفرنسي، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال، بعد أعلن تعاطفه مع ضحايا الحرب فى غزة ودعما للشعب الفلسطيني.
كان يوسف عطال قد نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، دعمًا لدولة فلسطين في الصراع ضد إسرائيل المحتلة وحصار غزة.
وجاء في بيان نيس الرسمي، أنه تم إيقاف يوسف عطال لحين إشعار آخر، حيث إن ما فعله لا يتناسب مع قيم النادي التي تدعو للسلام بين الجميع.
واضطر يوسف عطال لحذف ما نشره حينها، بعدما تم تهديده من قبل عمدة مدينة نيس، لاتهامه بالتحريض على الكراهية ضد اليهود، حيث كان يتضمن الفيديو المنشور الدعاء عليهم.
وكتب عطال بعدها: "أعلن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك".
وأضاف: "أنا أريد أن أوضح وجهة نظري بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا، لن أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به بشدة ونسعى له جميعًا في حياتنا".
 

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ضحايا الحرب فى غزة دعما للشعب الفلسطيني نيس يوسف عطال
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