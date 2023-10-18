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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كارثة صحية في غزة.. أكثر من ألف مريض يحتاجون غسيل كلوي فورا

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوقود المخصص للمرافق الصحية أوشك على النفاد، ما ينذر بكارثة صحية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة منهم 1034 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "الهجمات على المرافق الصحية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتنذر البرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار".

وأكدت أنّ انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة يهدد بظهور أمراض جديدة، بسبب توقف الأجهزة الطبية عن العمل.

وأضافت الكيلة، أنّ هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبات كبيرة في وصول المرضى إلى المستشفيات إثر القصف المتواصل.

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الصحة الأجهزة الطبية البرنامج الوطني الصحة الفلسطينية التيار الكهربائى
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