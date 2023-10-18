برلماني: السيسي كشف للعالم العواقب الكارثية من جراء تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

اشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدًا أنها تعتبر بحق خارطه طريق لإنقاذ السلام وإنقاذ للفلسطينيين وإنقاذ للمنطقة العربية من الانزلاق إلى حافة الهاوية ومصير مجهول من الحروب والدمار، موضحا أن مصر دولة ذات سيادة حافظت على السلام كخيار استراتيجي وتعمل على استمراريته.

وشدد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على أن الرئيس السيسي كشف لكل العالم بكل صراحة عن العواقب الكارثية التي ستبدد السلام من جراء فكرة تهجير الفلسطينيين الي سيناء، وما بستتبعه من أعمال هجومية قد تنطلق من سيناء، مما يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع، وهو الأمر سينسف كل الجهود التي حافظت على السلام لعقود من الزمن.

ورحب عبد العزيز بالمقترح المصري بنقل الفلسطيني إلى صحراء النقب حتى انتهاء العملية العسكرية، هو بديل آمن، إن كانت النوايا الإسرائيلية صادقة فعلًا بعودتهم إلى أراضيهم، وعدم إخلاء سكان غزة، وسكان الضفة لتصبح القضية والأرض بلا مواطنين.

وتابع عضو الشيوخ أن 105 ملايين خلف القيادة السياسية رافضين لتهجير الفلسطينين إلى سيناء التى روتها دماء الشهداء المصريين في حرب العزة والكرامة في السادس من أكتوبر، مستعدين بالذهاب إلى سيناء حالا، وافتراش سيناء في ساعات، ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.