خارجية النواب: استهداف مستشفى المعمداني عمل جبان يرقى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، أن استهداف مستشفى المعمدانى بغزة والذى أدى لاستشهاد المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال عمل جبان يعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى الذى انتهك مرارا من الطرف المعتدى الذى دأب طيلة احتلاله للأراضى الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين.

وأشارت لجنة خارجية النواب فى بيان لها اليوم، إلي أن ازداوجية المعايير الدولية وتوفير غطاء للاحتلال بعدم تحمل القوى الدولية لمسئولياتها خاصة منذ انطلاق مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية فى تسعينيات القرن الماضى مما ممكن الاحتلال من التمادى فى ممارساته التى قوضت حل الدولتين الذى ارتكزت عليه هذه التسوية عبر مقررات اوسلو والمبادرة العربية للسلام .

ولفت بيان خارجية النواب، إلي أن الدروس المستفادة من تاريخ تحرر الشعوب من الاحتلال يؤكد قدرة الشعب المحتل من تحرير أراضيه إذا ما تحلى بروح الصمود والمرابطه على اراضيه وعدم الفرار من المواجهة مع المحتل حتى لو تعرض لعديد من الجرائم الشنعاء، كما يشير إلى ان الطرف المحتل لم ينعم بالاستقرار والأمن جراء جرائمة الخسيسة.