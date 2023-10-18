محافظ مطروح يكلف السكرتير العام بمتابعة الاستعدادات النهائية لمهرجان التمور.. صور

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة وتفقد الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولى السابع بواحة سيوة في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري داخل القرية الأولمبية بمدينة سيوة.

واجتمع السكرتير العام مع رئيس مدينة سيوة محمد بكر، وجميع الأجهزة المعنية، موجها بالإسراع في تنفيذ الأعمال من نظافة ودهانات ووضع الأعلام والإشارات المرورية واللافتات، والاطمئنان على توافر كافة البنية التحتية اللازمة لباكيات وأجنحة المعرض المقام بالمهرجان، وتوافر سبل الراحة للعارضين بالتنسيق مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى ووزارة الصناعة وجميع الجهات المشاركة.

وبدوره، أوضح محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أن جميع الإدارات التنفيذية وبمشاركة لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بسيوة تكثف استعدادتها وتجهيز اتها؛ لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

محافظ مطروح يكلف السكرتير العام بمتابعة الاستعدادات النهائية لمهرجان التمور

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