انتصار السيسي لـ المصريين: "شم النسيم يأتي كل عام حاملا معه البهجة والأمل"

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم.

وقالت السيدة انتصار السيسي: “يأتي عيد شمّ النسيم كل عام حاملًا معه البهجة والأمل، نُشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونُعبّر عن حبّنا لوطننا الغالي.. كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يُحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر”.

وفي سياق أخر بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لقداسة البابا تواضروس ولجميع الإخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، داعيا الله العلي القدير أن “يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه - مسلمين وأقباطا - وأن يوقفنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء”.

كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث هنأهم بعيد القيامة وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.