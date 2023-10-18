المفوض السامي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن جريمة قصف مستشفى "المعمداني" في غزة

طالب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة قصف المستشفى الأعلى العربي (المعمداني)، في غزة الليلة الماضية، وقال تورك إن الكلمات تخونه للتعبير حيث قتل مئات الأشخاص في قصف المستشفى بما في ذلك المرضى والعاملون في مجال الرعاية الصحية والعائلات التي لجأت للمستشفى وما حوله.

وأكد تورك - في بيان وزعته الأمم المتحدة فى جنيف - أن ماحدث هو أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحجم الكامل لهذه المذبحة لم يعرف بعد، ولكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور.

ولفت المفوض الأممى إلى أن مالا يقل عن 6 أشخاص كانوا قد قتلوا أمس ايضا عندما تم قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين فى المنطقة الوسطى من غزة، وحيث كانت المدرسة بمثابة مأوى لنحو 4000 لاجئ فلسطيني، مؤكدا أن المستشفيات مقدسة ويجب حمايتها بأى ثمن.

وقال المفوض السامي إنه يجب على جميع الدول ذات النفوذ أن تفعل كل ما في وسعها لوضع حد لهذه الحالة المروعة في غزة، مشددا على وجوب حماية المدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين على وجه السرعة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، وأفاد مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المدنيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

