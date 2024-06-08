الفتيات يحصدن معظم المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الاعدادية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، بحضور الدكتور محمد محمود، مدير التعليم الاعدادي، واعضاء الكنترول، وقدم التهنئة لجميع الطلاب، متمنيًّا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

وجاءت النتيجة كالتالي:



حصد الطالب محمود محمد عياد ، معهد بنين ال نوح النموذجي المركز الأول، الطالبة بسنت عماد، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الثاني، الطالبة منه الله محمد ابراهيم، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الثاني مكرر، الطالبة سلمي منصور، معهد فتيات آل نوح الاعدادي النموذجي المركز الثاني مكرر، الطالب محمد سليمان ، معهدبنين القرين الجديده، المركز الثاني مكرر، الطالبة ايمان احمد السيد، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الثاني مكرر، الطالبة ملك مصطفي حسني، معهد فتيات التل الكبير، المركز السابع، الطالبة الشيماء عماد محمد، معهد فتيات القرين الجديده، المركز السابع مكرر، الطالبة الاء السيد عبدالله، معهد فتيات نور الاسلام، المركز السابع مكرر، الطالبة رغد سعيد محمد، معهد فتيات عمربن عبدالعزيز النموذجي، المركز العاشر، وحصلت الطالبة هاجر احمد، معهد فتيات ال نوح النموذجي، علي المركز العاشر مكرر، حصلت الطالبة شروق محمد مجدي، معهد فتيات القرين الجديده، المركز العاشر مكرر.

وتقدم الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس منطقة الإسماعيليّة الازهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أوائل الشهادة الاعدادية، مقدمًا الشكر لهم ولأولياء أمورهم وزملائهم من الطلاب الناجحين، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاء.