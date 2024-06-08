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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة البث الإسرائيلية: عملية تحرير الأسرى تأجلت 3 مرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، بأن عملية تحرير المحتجزين من قطاع غزة تأجلت 3 مرات لأسباب تتعلق بالأوضاع العسكرية على الأرض.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت صادقا على عملية تحرير المحتجزين في قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي، دون إعلام عضو مجلس الحرب بيني جانتس.

جاء ذلك على ضوء، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نفذ عملية معقدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها تحرير  4 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات، مؤكدًا أن الحالة الصحية للأسرى المحررين طبيعية.

 

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