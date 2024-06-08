تفاصيل فعاليات ملتقى المجلس المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا بجامعة عين شمس

عقدت بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس فعاليات الملتقى العلمي للمجلس المصري الامريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا والمقام بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)‏، ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، سارة ستاتون - نائب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي لشئون الإستراتيجية والتأهيل لسوق العمل، هدى أبو شادي - عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي وأستاذ الخبرة الفيزياء بقسم الفيزياء كلية العلوم، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

وفي كلمتها أعربت غادة فاروق عن سعادتها بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF ودعمه للعديد من المبادرات البحثية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التقدم العلمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والهيئات الحكومية.

وأضافت: الدعم المقدم من STDF قد أتاح لباحثينا وعلمائنا استكشاف الأفكار الرائدة وتطوير المعرفة وتقديم مساهمات مؤثرة في مختلف المجالات، وذلك من خلال المساعدة المالية، وبرامج بناء القدرات، وفرص التعاون، ونجحت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تهيئة بيئة من التميز العلمي ونشر المعرفة.

واكدت أن جامعة عين شمس تؤمن بقوة التعاون وأهمية تبادل المعرفة من أجل الصالح العام، حيث تسعي الجامعة إلى توسيع خبراتها ومواردها وايضا الي التعاون مع الباحثين والمؤسسات من خارج جامعة عين شمس، وكذلك تعزيز ثقافة التعاون والابتكار التي تتجاوز الحدود الجغرافية وذلك انطلاقا من إيمان الجامعة الراسخ بأن الشراكات الدولية لها أهمية حاسمة في التصدي للتحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى ان الملتقي المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر يعد بمثابة منصة لتعزيز مثل هذا التعاون وتعزيز العلاقات بين المجتمعات العلمية في كلا البلدين.

شهد الملتقي عرض مخرجات برنامج تمويل المشروعات البحثية بين الجانب المصري والامريكي في مجالات ذات أولوية متبادلة كالصحة والزراعة والطاقة والمياه.

يهدف الملتقي العلمي الي تعزيز التعاون بين الباحثين المصريين وشركاؤهم الأمريكيين بالمشروعات الممولة من الهيئة وعرض أهم النماذج الناجحة للمشروعات الممولة؛ الي جانب تبادل الأفكار والآراء بين الباحثين بشأن المشروعات على نطاق واسع.