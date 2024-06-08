قصف متواصل في مخيم النصيرات يؤدي لمجازر ومذابح

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إن القصف مازال يتواصل على المحافظة الوسطى حتى وإن أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن عملياته نجحت بتحرير أربعة من الأسرى وهم أحياء حسب بيان الجيش الإسرائيلي، لكن الأهم في المشهد هو صورة المذابح التي اقترفها الجيش خلال هذه العملية.

وأضاف أبو كويك، اليوم السبت،خلال مداخلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحديث يدور عن أكثر من خمسين شهيد في مخيم النصيرات بعد استهداف مباشر للمواطنين داخل سوق مخيم النصيرات هذه المنطقة التي تكتظ بالمئات في هذا التوقيت الذي اختاره الاحتلال ليقصف بشكل عنيف محيط مشفى العودة ومنطقة سوق النصيرات ومحيط الهايبر ماركت كما تعرف في النصيرات.

وأوضح أن القصف طال المناطق الشمالية من المخيم ومن هناك تقدمت الآليات الإسرائيلية ودخلت إلى مخيمة النصيرات، والمنطقة الشمالية الشرقية عند محيط مسجد العودة كذلك تقدمت الآليات الإسرائيلية وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف المدفعية بشكل عشوائي نحو هذا المخيم الذي يقطنه أكثر من 100 ألف ما بين لاجئ ونازح توجه إليه في الفترة الأخيرة.

وأكد أنه حتى هذه اللحظة الطاغي في مخيم النصيرات هو تحرك سيارات الإسعاف وحتى السيارات المدنية التي تنقل مزيد من جثامين الشهداء، فهناك أشلاء يتم جمعها الآن من سوق مخيمة النصيرات بعد قصف مدفعي عنيف طال السوق خلال تواجد الناس.

وأشار إلى أن الواقع ما زال مأسويا في مخيم النصيرات حتى وإن بدأ الناس يخرجون إلى الشوارع مع هدوء حدة القصف لكن القصف لم يتوقف ومازالت الآليات الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على بعض المناطق في مخيم النصيرات وحدة في منطقة المغازي ودير البلح.

وأكد أنه ارتقى عدد كبير من الشهداء في مناطق متفرقة من المخيم والعملية لم تقتصر على بقعة جغرافية واحدة ضيقة في المخيم بل اتسعى نطاقها ليطال معظم منطقة النصيرات.

ونوه أنه حسب الاعترافات الأولية للجيش الإسرائيلي فإن أحد جنوده أصيب بطلق وهو يعاني من جراح حرجة وأن أحد الأسرى أصيب بجراح متوسطة وهو يخضع للعلاج، موضحًا أن الطائرات المروحية التي هبطت في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات نقلت الجرحى ونقل أيضا الأسرى باتجاه مشفى سوروكا وغيرها من المشافي في الداخل الفلسطيني المحتل، مؤكدًا أن هذه المروحيات اعتدنا أنها تهبط في المناطق التي تكون فيها اشتباكات والتي يتعرض فيها الجيش الاسرائيلي إلى عمليات من قبل المقاومة الفلسطينية وهي عادة ما تقوم بنقل الجرحى والقتلى الاسرائيليين إلى المشافي الاسرائيلية.