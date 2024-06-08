"دراسات البيئة البحرية".. ندوة في مطروح

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان “محافظة مطروح ودراسات البيئة البحرية والمياه بين الواقع والمأمول”.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتى نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وعدد من الأساتذة والباحثين، وعدد من رؤساء المدن ومديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،ورؤساء وممثلى جمعيات الصيد والثروة السمكية بمطروح.



محافظ مطروح يشكر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

وجه محافظ مطروح الشكر لجهود المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وحرصه على التعاون مع محافظة مطروح، وأهمية تكاتف الجهود خاصة مع ما تمثله محافظة مطروح من امتداد ساحلى نحو 450 كم جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبعمق صحراوى400كم، مما خلق تنوع بيئى وبيولوجي وتعدد المقومات التنموية، وأولوية الإدارة المستدامة لها بالتوازى مع أهمية حُسن استغلال الموارد كالثروة السمكية وقيمتها الاقتصادية والغذائية الكبيرة وتعظيم العائد منها،و الحفاظ عليها، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و تعاونت محافظة مطروح مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح ومنطقة الأبيض بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين، تسعى محافظة مطروح بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتعظيم عائد الثروة السمكية من مياه البحر والإستغلال الأمثل لمسافة 450كم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتنسيق بشأن تنفيذ عدد من الأحواض السمكية، وأهمية دعم صغار الصيادين فى تصنيع مراكب وغيرها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوسعة رصيف ميناء الصيد بمطروح، وإنشاء مصنع للثلج والاستغلال الأمثل للبحيرات ومصارف سيوة.



كما أكد المحافظ الحرص على التواصل الدائم والمستمر مع جمعية صيادين مطروح لتعظيم مهنة صيد الأسماك والعائد منها، وترحيب محافظة مطروح بكافة المقترحات والرؤى للتوسع المقنن فى مهنة الصيد ومشروعات تربية الثروة السمكية وفقا لطبيعة المحافظة الساحلية الحدودية، وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لأهالى المحافظة وزائريها.

كذلك تعاونت محافظة مطروح مع وزارة التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة بمطروح لفتح فصول المدرسة الفنية لتنمية الثروة السمكية والمصايد بالمحافظة؛بهدف توفير كوادر فنية متخصصة فى مجال الثروة السمكية والمصايد والسفن، كذلك التجارب العلمية والبحثية لمركز التنمية المستدامة بمطروح مع اقامة أحواض تجريبية بحثية واسترشادية فى مجال استزراع أنواع من الأسماك، كما تم التأكيد على أهمية الندوة وورش العمل بها والخروج بتوصيات هادفه من أجل تنمية الثروة السمكية وتحقيق العائد المرجو منها مع إدارة وتنمية مستدامة حفاظاً على الطبيعة البحرية بمطروح.

بحث مقترح لإنشاء مقر للمعهد بمطروح للتواصل والتفاعل الدائم

وأكد المعهد على تعاونه مع محافظة مطروح ودعمها في تنمية الثروة السمكية وتذليل العقبات سواء الدعم بالزريعة، ومقترح مقر للمعهد بمطروح للتواصل والتفاعل مع كافة المقترحات والتوصيات لسرعة تنفيذها بما يلبى احتياجات مطروح في مجال تنمية الثروة السمكية.

ودراسات البيئة البحرية والمياه بين الواقع والمأمول

IMG-20240608-WA0014

IMG-20240608-WA0015

IMG-20240608-WA0013

IMG-20240608-WA0011

IMG-20240608-WA0012