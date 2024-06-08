بمساعدة عشيقها.. زوجة متآمرة تقتل زوجها بالخنق وتدفنه في غرفة نومه بالبحيرة

شهدت قرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة تكشف عن عمق الرذيلة والأنانية في قلوب البعض، راح ضحيتها موظف علي المعاش يبلغ من العمر 62 عاما اختفى من منزله بشكل غامض في 14 مايو 2024.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى قيام الزوجة بالاشتراك مع عشيقها بقتله خنقا ودفنه فى حفرة داخل غرفة نومه بالمنزل حتى يخلو لهما الجو في ممارسة الرزيلة.

بلاغ باختفاء موظف علي المعاش

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز كفر الدوار بتلقيه بلاغا من ربة منزل، 28 عامًا، بغياب والدها ويدعى “ يعيد ع ج” 62 عامًا، بالمعاش.

وأضافت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14/5/2024 ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث والعميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار ضم ضباط مباحث مركز كفر الدوار بالإشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها .

حيث توصلت التحريات إلى أن وراء إختفاء المتغيب جريمة قتل قامت بها زوجته "هنية ر ع"، 48 عامًا، ربة منزل ونجل عمه "فايز م ح"، 54 عامًا، سائق.

واتضح لضباط المباحث بالتعاون مع فرع البحث الجنائي والأمن العام، أن زوجته البالغة من العمر 48 عاما وعشيقها البالغ 54 عاما، هما المسؤولان عن هذه الجريمة البشعة، فقد قامت الزوجة بوضع أقراص منومة في عصير زوجها ليغرق في غيبوبة، ثم دعت عشيقها لمساعدتها في خنقه حتى الموت باستخدام قطعة قماش، بعدها قاما بدفن الجثة في حفرة داخل غرفة النوم لإخفاء آثار جريمتهما.

وبعد اكتشاف الجثة بإرشاد المتهمين، أمرت نيابة كفر الدوار بحبسهما على ذمة التحقيقات.