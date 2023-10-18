بعد جريمة قصف مستشفى المعمداني| مسيرات عارمة في عدة دول عربية تضامنا مع غزة.. الرئيس السيسي يدين بأشد العبارات القصف المتعمد.. وإلغاء القمة الرباعية في الأردن

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حيث قامت طائرات العدوان الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ونتج عن تلك الجريمة البشعة مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

الرئيس السيسي يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني فى غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للأردن ويدعو القيادة للانعقاد الليلة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن وعقد اجتماع عاجل، بعد فاجعة قصف مستشفى المعمداني على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي وهي تعد مجزرة وجريمة بشعة بجميع المقاييس، ونتج عن تلك الجريمة استشهاد المئات من الفلسطينيين الأبرياء.

لبنان يعلن الحداد الوطني على شهداء وضحايا الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، يوم حداد وطني، على شهداء وضحايا الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن استهداف المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد مجزرة تشكل وصمة عار في سجل الإنسانية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة نصت على تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعديل كافة البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحداد على هذا الحدث الجلل.

العراق يعلن الحداد 3 أيام على شهداء المستشفى في غزة

أعلن العراق مساء أمس الثلاثاء الحداد لمدة 3 أيام، إثر سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة.

باكستان تدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت باكستان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي، أن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

المغرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت المملكة المغربية، بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.

وأضافت أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف التصعيد بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الاحتقان.

الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على مجزرة المستشفى المعمداني

نكست جامعة الدول العربية أعلامها لمدة ثلاثة أيام حدادًا على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأعلنت جامعة الدول العربية فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة.

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

ماكرون: لا شيء يمكنه تبرير قصف مستشفى غزة واستهداف المدنيين

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لا شيء يمكنه أن يبرر قصف مستشفى ولا شيء يمكنه أن يبرر استهداف المدنيين، وذلك تعليقًا على القصف الذي استهدف مدنيين بمستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء والذي نتج عنه سقوط مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

تظاهرات في عدة دول عربية تنديدًا بقصف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني

خرج الآلاف من المدن بالدول العربية في مسيرات معبرين عن غضبهم محتجين على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمدانى مساء الثلاثاء الذى يقع بحي الزيتون في جنوب غزة، ونتج عن تلك القصف الوحشي مئات الجرحى والشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

مسيرة احتجاجية فى تونس تنديدًا بقصف المستشفى المعمداني

خرج العديد من أبناء الشعب التونسي في مسيرات معبرين عن غضبهم لما حدث في غزة من جريمة بشعة في حق الشعب الفلسطيني بقصف المستشفى المعمداني التي اتخذها الشعب الفلسطيني ملجأ لهم يحتمون فيه ونتج عن تلك القصف مئات الشهداء الفلسطينيين.

مسيرات في الضفة والقدس تنديدًا بقصف مستشفى المعمداني بغزة

انطلقت تظاهرات في عدة محافظات بالضفة الغربية، تعبيرًا عن الغضب نتيجة الجريمة البشعة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي قصف المستشفى المعمداني في غزة، مما نتج عن تلك القصف استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

مسيرات في مدريد احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

خرجت مسيرات في العاصمة الاسبانية مدريد، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد الجريمة التي قام بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمدانى في غزة، ونتج عنها مئات الضحايا والشهداء كما حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن تضامنهم مع شعب فلسطين، منددين بتلك الجريمة البشعة في حق الشعب الفلسطيني كما رددوا هتافات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني".