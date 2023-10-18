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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يهجّر وأدعو الجميع للوحدة والتلاحم

محمود عباس
محمود عباس
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني  لن يُهّجر وأدعو الجميع للوحدة والتلاحم، وذلك خلال كلمة لة بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني.

يذكر أن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرر قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى.

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