الأرض المحروقة.. مخطط إسرائيلي جديد لتفريغ غزة من أهلها.. فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني يعد من جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان المحتل لأراضينا الحرة في فلسطين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد تفريغ قطاع غزة من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة.

ولفت الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، إلى أن تل أبيب حولت 19 ألف كيلو متر من شمال غزة إلى ركام، ودمرت 30 ألف منزل.

واشار إلى أن نتنياهو يريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، موضحا أن نتنياهو يريد تنفيذ مخطط يعملون عليه منذ 30 عاما ولكنه اصطدم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطرد أن هناك اتصالات على مدار الساعة بين الدول العربية وهناك تماسك في الجبهة العربية لمواجهة المخطط التوسعي الإسرائيلي، مضيفا أن أمريكا شريكة في جرائم إسرائيل بغزة لكونها امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الروسي لوقف الحرب.

توقع الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة القاهرة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل من أجل غزة.

وأوضح أنه لأول مرة تستخدم تل أبيب سياسة الأرض المحروقة ومساواة غزة بالأرض، فقد أضحى حي الرمال الراقي في غزة اسم على ورق.

واستطرد أن المقاومة الفلسطينية أجرت عملية جراحية 3 ساعات لمستوطنة وقعت أسيرة، وذلك في مستشفى تحت الأرض داخل الأنفاق من أجل إنقاذ حياتها، موضحا أن هذا سلوك المقاومة في التعامل مع من يقتلون الأطفال.

وأوضح أن بايدن والإدارة الأمريكية أدركوا أن حل القضية الفلسطينية يبدأ من مصر، مشيرا لاستمرار الإستفزازات الإسرائيلية في غزة من الكيان الصهيوني.

وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، أن الإعلام الغربي سقط في مستنقع التضليل والكذب والشائعات ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن قناة سي إن إن الأمريكية سقطت في مستنقع الكذب والتضليل ضد الفلسطينيين، موضحا أن التضليل الإعلامي الغربي ساهم في بث الكراهية ضد العرب في أمريكا.

واختتم: يهود أمريكا طالبوا إسرائيل في مظاهرات حاشدة بعدم قتل الفلسطينيين بأسمائنا، كما طالبوا إسرائيل بألا يقتلوا الفلسطينيين باسم الدولة اليهودية.