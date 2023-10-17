منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية تدين انتهاكات إسرائيل بغزة

أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.

وأعلن النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، أن هذا العدوان الاسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لابسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفه واضحه لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وان صمت دعاه حقوق الإنسان في الولايات المتحده والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة بل هم شركاء في الجريمه التي ترتكبها اسرائيل الأن ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وضد المدنيين الاطفال والنساء والشيوخ.

النائب تيسير مطر صمت منظمات حقوق الإنسان جريمة علنية والتاريخ لن يرحم الجميع المتهم والصامت



وقال النائب تيسير مطر ان دعاه حقوق الإنسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لابسط انتهاكات لحقوق الإنسان في اي دولة من الدول لماذا تقف صامته ولم تتحرك، ان هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وان التاريخ لن يرحم الصامتين الان وسوف يحاسبهم غدا

واضاف اننا هنا من مصر وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمه الموتى في القبور بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق

وطالب مطر باسم 42 حزبا سياسيا ان يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومه الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمه لاهاي لحقوق الانسان حتى يكون عبره لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الانسان

وتابع : من مصر العروبه وباسم 42 حزبا سياسيا لطالب السكرتير العام للامم المتحده بعقد جلسه خاصه للجمعيه العامه للامم المتحده ومفوضيه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده لبحث انتهاكات حقوق الانسان خاصه ان مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الان ضد المدنيين في قطاع غزة