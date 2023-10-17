رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "المنشآت" و"أعضاء هيئة التدريس"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم اجتماعي لجنتي المنشآت وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة المنشآت عدة موضوعات منها تطوير ورفع كفاءة المباني والمنشآت بالجامعة، كما استعرض عدداً من التقارير الفنية الخاصة بمشروع استكمال أعمال الدهانات الخارجية للأسوار والحوائط لمبنى مجمع التعليم الصناعي، ومشروع استكمال المستشفى الجامعي غرب النيل، ومبنى كلية الدراسات والعلوم المتقدمة، وكلية التربية للتعليم الأساسي شرق النيل، بالإضافة إلى صيانة دورات وعزل سطح مبنى الإدارة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تمت مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.