11 يومًا على طوفان الأقصى.. غزة بين مطرقة القصف وسندان الحصار

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إحكام قبضة الحصار على قطاع غزة لـ اليوم 11 على التوالي مُنذ بدء عمليات طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلطسنية في السابع من أكتوبر.

ورفض الاحتلال السماح بدخول المُساعدات الإنسانية والصحية رغم المُناشدات الإقليمية والدولية بضرورة إيصالها؛ لإغاثة ما يزيد عن 2 مليون مواطن فلسطيني جراء انقطاع الماء والكهرباء والوقود عن السكان؛ وخروج عدد من المستشفيات عن العمل بسبب القصف الغاشم.

ويُهدد الحصار أكثر من 2 مليون مُواطن في غزة وسط استغاثات عاجلة بقُرب نفاذ الأدوية والمُستهلكات الطبية وتوقف أغلب المستشفيات عن العمل جراء القصف الغاشم وتزايد أعداد القتلى والجرحي وتدهور الأوضاع الإنسانية وتزايد حركات النزوح.



وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت عن مقتل 17 من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أنهم أصبحوا يقدمون «رغيف خبز واحد فقط لـ كل مواطن في غزة على مدار اليوم» بعد نزوح ما يقرب من مليون شخص في 11 يومًا وإقامة أكثر من 400 ألف فى منشآتها المُكتظة باللاجئين من سكان غزة.

وأوضحت أن قطاع غزة لم يشهد أي عمليات لدخول مواد الإغاثة والمساعدات منذ 7 أكتوبر ؛ مشيرة إلى تسارع وتيرة نفاذ امدادات الأونروا.

وقالت المنظمة الأممية إن مئات الأشخاص يتشاركون في مرحاض واحد بسبب تكدس الفارين من النزاع بالإضافة إلى أن 8آلاف لاجئ في ينتظرون في قاعدة رفح اللوجستية.

من جهتها؛ قالت الأمم المتحدة إن أوامر الاحتلال لسكان غزة بالإخلاء انتهاك للقانون الدولي؛ بالإضافة إلى أن البنية التحتية في غزة تعرضت لأضرار لا يُمكن إصلاحها. أما مُنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف قالت: إن الطواقم الطبية في غزة أمام خيار صعب لأولوية العلاج وذلك بسبب انعدام امتدادات الأدوية.

المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

وقال الصليب الأحمر الدولي: إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مشيرة إلى استشهاد 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني كما أن سيارات الإسعاف تجد صعوبات في نقل المصابين من تحت الأنقاض في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن تعداد الضحايا الذين وصلوا للمستشفيات بلغ 2778 شهيد و9938 جريح، كما أن 64%من الشهداء في غزة هم من الأطفال والنساء.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة: مستشفى الكرامة بغزة لحقت بها أضرار بالغة أدت لخروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المُجاورة وسقوطها باتجاهه.



وأكد «القدورة» على دخول المستشفيات بحالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء موجًا نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالاتصال الفوري مع وزارة الصحة من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

إسرائيل تعترف بفشل الإنذار المبكر عن هجوم طوفان الاقصى

من جهته، اعترف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي بفشل عمليات الإنذار في طوفان الأقصى، قائلًا: أتحمل المسؤولية عن فشل الإنذار المبكر عن هجوم 7 أكتوبر. من جهته قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنه يجب إخلاء المنطقة الشمالية من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.