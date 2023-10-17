الليلة.. البابا تواضروس الثاني يصل إلى أرض الوطن

يصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استمرت لأسبوع في إيطاليا.

وقالت مصادر كنسية مطلعة لـ"البوابة نيوز"، إن قداسته سيلقي عظته الأسبوعية غداً في كنيسة أرض الجنينة بالزاوية الحمراء.

وفي سياق آخر، اختتم أساقفة أوروبا فعاليات السيمينار الذي عقد في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، على مدار أمس واليوم، بحضور سكرتارية المجمع المقدس.

تم خلال جلسات السيمينار بحث موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية".

ونوقش خلال الجلسة الثالثة التي عقدت صباح اليوم، موضوع "الاحتياجات والاقتراحات" وموضوع بعنوان "الخدمة في قطاعات الرعية"، بينما تم بحث موضوعي "العلاقات داخل حدود" و "الإدارة والتدبير" في الجلسة الرابعة والأخيرة.

شارك في السيمينار ١١ من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.