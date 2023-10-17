البيئة العراقية: نزوح 68 ألف أسرة من مناطق "الأهوار" بسبب شح المياه

أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، نزوح 68 ألف أسرة من مناطق الأهوار خلال العام الجاري؛ بسبب شح المياه.

وقال وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي - حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الندرة المائية سببت تدهورا غير مسبوق في الجفاف والتصحر وتقليص الأراضي الزراعية؛ مما أدى إلى خسارة 68 % من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة".

وأشار إلى تراجع الرقع الزراعية وازدياد معدلات التصحر والعواصف الغبارية والرملية، يصاحبها بالتأكيد ما يسمى بالـ"النزوح الداخلي" وإجبار المواطنين على مغادرة أراضيهم نتيجة عدم وجود مياه كافية؛ ما اضطر 68 ألف أسرة في مناطق الأهوار خلال الصيف من هذا العام إلى النزوح من أماكنهم؛ لفقدانهم سبل العيش بعد أن كانوا معتمدين على الزراعة وتربية الجاموس وصيد الأسماك والطيور.

ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة؛ بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات.