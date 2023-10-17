تدريبات خططية للاعبي الزمالك استعدادا لسموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب .

وفي الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات وأمور تكتيكية أخرى، وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادة مجموعة، في حين قام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بقيادة المجموعة الثانية.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة وسريعة داخل أرضية الملعب.

وشهدت التقسيمة حماس وتركيز من جميع اللاعبين من خلال تنفيذ كل الأمور الفنية المطلوبة منهم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.