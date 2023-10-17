جامعة عين شمس تكرم طلاب الألسن المتدربين على الترجمة الفورية بمقر الأمم المتحدة

استقبلت غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وأشرف عطية، وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، وعدد من طلاب الدراسات العليا الذين أنهوا برنامج تدريبي على الترجمة الفورية مع ادارة الترجمة الفورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ تسلم الطلاب شهادات اجتياز البرنامج التدريبي معتمدة من ادارة الترجمة بالامم المتحدة.

وأوضحت فاروق أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن وإدارة الترجمة بالأمم المتحدة والتي تشمل اجراء عدة انشطة ثقافية وتدريبية في مجال الترجمة.

وخلال العامين الأخيرين تم إجراء برنامجين للتدريب على الترجمة الفورية لتأهيل الطلاب لاجتياز الامتحان التنافسي الذي تعلن عنه الامم المتحدة لتعيين مترجمين بمقراتها المختلفة.

وأشارت سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أنه اجتاز هذا الامتحان العام الماضي طالبتان من قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن، تم اختيار إحداهما بإدارة الترجمة الفورية في مقر الامم المتحدة بنيويورك والأخرى بالمقر الاممي في جنيف.

وأضافت أنه شارك في البرنامج التدريبي الاخير ١٢ طالبا من قسمي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واستمر البرنامج ٣ اشهر بمشاركة مترجمين فوريين محترفين من ادارات الترجمة بالامم المتحدة.

وأوضحت أنه تعد جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن؛ الجامعة المصرية الوحيدة التي وقعت مثل هذه الاتفاقية للتعاون مع أكبر منظمة دولية في مجال الترجمة.

ومن جانبه، أشار أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه سيبدأ اعتبارا من ٢٠ اكتوبر الجاري تنفيذ برنامج جديد للتدريب على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة التحريرية بجنيف ويشارك فيه عدد من طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الانجليزية.