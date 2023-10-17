"السبكي": 11 مستشفى لتوفير خدمات الرعاية الصحية و12,3 مليار جنيه تكلفة "التأمين الشامل" بأسوان

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي الزيارة الميدانية في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية للمنظومة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، زيارته الميدانية، باللقاء مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث ناقشا آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأعمال الإنشاءات والتطويرات والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الجارية بالمنشآت الصحية لاستكمال أعمال تطبيق المنظومة.

وأشار السبكي، إلى أن المنظومة بأسوان ترتكز على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى بالإضافة إلى 112 مركز ووحدة طب أسرة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتميزة لأهالي أسوان.

وتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ أسوان، انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمستشفى الرمد، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 500 متر مربع، وبطاقة استيعابية 12 سرير داخلي، و13 عيادة خارجية، و4 غرف عمليات، وقسم للأشعة التخصصية، والمعمل، ومركز للتدريب، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم خدمات عديدة في مجال طب وجراحة العيون، وأهمها "الطوارئ، كشف أمراض العيون، عمليات جراحات المياه البيضاء".

كما تفقدا، انتهاء أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية لرفع كفاءة مستشفى المسلة "حميات أسوان سابقًا"؛ إذ تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية لإقامة المرضى والرعايات المركزة والمعامل والغرف الفندقية، واستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، وحيث وجه السبكي بإنشاء نقطة طبية بجانب المستشفى بجوار أماكن تجمع أتوبيسات السائحين الزائرين تستهدف تقديم الخدمات الطبية الأولية للسائحين، والترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى المسلة بأسوان مقامة على مساحة بإجمالي 2800 متر مربع، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، أبرزها لعلاج أمراض "الباطنة، الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، جراحة الفم والأسنان، الغسيل الكُلوي، مناظير الجهاز الهضمي"، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 96 سرير داخلي، و4 عيادات خارجية، وغرفتين عمليات مناظير، و102 ماكينة غسيل كُلوي، و6 أسِرة رعاية مركزة، وبنك دم تخزيني، بالإضافة إلى معامل "إكلينيكي باثولوجي، هيماتولوجي، فيروسات، بكتيريولوجي، كيمياء دم"، وقسم خاص للأشعة، والصيدليات بالمستشفى.

وتابعا الجولة، بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الصداقة "أسوان التخصصي سابقًا"، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، برفع كفاءة الأقسام الداخلية بالمستشفى، وزيادة عدد الحضانات للأطفال المبتسرين، كما شدد على تكثيف التدريبات للأطقم الطبية والإدارية العاملين بالمستشفى، وبخاصة التدريبات العملية، وكذلك الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى الصداقة ستقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، تشمل "الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، المبتسرين جراحة الفم والأسنان، أمراض القلب والصدر، جراحات الوجه والفكبن، جراحات الأوعية الدموية، جراحات المسالك البولية، الغسيل الكُلوي، الرعايات المركزة، العلاج الطبيعي"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمعمل والصيدلية.

وتابع السبكي: أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الصداقة ستبلغ إجمالي 113 سرير داخلي، و15 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات، و10 أسِرة طوارئ، و13 حضانة، و24 رعاية مركزة، و8 ماكينات للغسيل الكُلوي، بالإضافة إلى معامل "هيماتولوجي، متوطنة، كيمياء دم، سموم"، وأشعة "عادية، مقطعية، موجات فوق صوتية، متنقلة، رنين مغناطيسي، ماموجرام، C.ARM".

وتابعا الجولة، بتفقد المقر الإداري لفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بالمقر وفقًا للجدول الزمني المحدد، كما شدد السبكي على الالتزام بالبرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية لمقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بأسوان لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، والأجانب والوافدين للسياحة العلاجية، خلال لقائه بالعاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه جارِ العمل على قدمٍ وساق لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن فاتورة تكلفة المنظومة في أسوان بلغت 12,3 مليار جنيه مصري، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل حلم تحقق على يد الرئيس السيسي لضمان التغطية الصحية الشاملة للمصريين وبجودة عالمية.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستساهم في تحقيق طفرة نوعية وغير مسبوقة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة والمتنوعة لأبناء محافظة أسوان، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية.

ووافق اللواء أشرف عطية، على تخصيص قطعة أرض لتكون مقر إقليمي لهيئة الرعاية الصحية تضم المستشفى الافتراضي لجنوب الصعيد، كما وجه بتخصيص عمارتين لسكن مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بأسوان، مشيدًا بجهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة والمبذولة لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة وبأعلى جودة لأهالي أسوان.

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