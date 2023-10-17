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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني القرار الروسي لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

البوابة نيوز
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رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع القرار المقدم من روسيا وعدد من الدول العربية بشأن وقف إطلاق النار في "غزة".

ونشر موقع الأمم المتحدة بيانًا أوضح فيه، أن مشروع القرار حصل على معارضة 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع 6 دول عن التصويت، وتأييد 5 دول أعضاء.

ومن بين الدول الداعمة لمشروع القرار:  البحرين، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليمن وتركيا.

وكانت جلسة المجلس قد افتتحت مساء الاثنين حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، وبعد دقائق من بدئها تم تعليقها بناء على اقتراح السفيرة لانا نسيبة الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، ليعقد الأعضاء مشاورات مغلقة لبحث مسودتي القرارين المقدمين من روسيا والبرازيل.

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