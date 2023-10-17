بلجيكا: مقتل شخصين في هجوم استهدف مواطنين سويديين في بروكسل

قُتل شخصان بإطلاق نار مساء يوم الإثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

وأفادت صحيفة بأن الشخصين يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.

واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة بالإشارة عبر الهاتف إلى أنه قد تم فتح تحقيق في القضية.