طلب إحاطة بشأن المُستبعدين من مسابقة الـ30 ألف مُعلم

تقدم النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف مُعلم.

وقال "الصمودي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.. أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف مُعلم، بسبب استبعادهم بشكل مفاجئ قبل إعلان النتيجة النهائية للمسابقة.

وتابع النائب محمد الصمودي: "إن الدولة المصرية تعمل على مواجهة العجز الكبير فى أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألف بشكل سنوى من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار خمس سنوات لكل من يرغب فى التدريس وفقا للتخصصات التى يتم الإعلان عنها، ووفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا أنه مع إعلان النتيجة تًفاجئنا بشكاوى من كثير من المتقدمين باستبعادهم رغم إجتيازهم للاختبارات المطلوبة، وخاصة فى محافظة كفر الشيخ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم والالتماس من قرارات الاستبعاد، حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم، وأن يتم إعلان خطوات التظلم والإلتماس بشكل علني فى كل مديريات التربية والتعليم وبمدى زمنى محدد، وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى فى المسابقات القادمة.

واختتم النائب: "برجاء التكرم بالموافقة على إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير وعرضه على المجلس الموقر".