ads
الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

شباب مجلس كنائس مصر ينظم احتفالًا بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفالية العالميه التي تنظمها لجنة الشباب بمجلس كنائس مصر، تمهيدا لأنشطة لجنة الشباب في اكتشاف المواهب، وذلك على مسرح كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

رحب الأب يشوع يعقوب، أمين عام المجلس، والعميد المُساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بكل الحضور من الطوائف المسيحية المختلفة، وعرض فيلم تسجيلي عن مجلس كنائس مصر منذ نشأته حتي الان.  

ثم بدأت فقرات الحفل بتقديم مجموعة عروض فنية قادها فريق عالمي مكون من 12 فردا من جنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والصين، وكولومبيا، وألمانيا، ومصر.

وتتضمن الفقرات: موسيقى وترانيم، وعروض دراما استعراضية، وفولكلور كولومبى، ألعاب خفة يد وخداع بصرى، ورسم، بطل العالم فى نط الحبل.

 

IMG_0999
IMG_0999
IMG_0995
IMG_0995
IMG_0991
IMG_0991
IMG_0988
IMG_0988
IMG_0986
IMG_0986
IMG_0983
IMG_0983
IMG_0979
IMG_0979
IMG_0977
IMG_0977
IMG_0974
IMG_0974
IMG_0967
IMG_0967
IMG_0966
IMG_0966
IMG_0959
IMG_0959
IMG_0940
IMG_0940
IMG_0941
IMG_0941
IMG_0938
IMG_0938
IMG_0939
IMG_0939
IMG_0934
IMG_0934
IMG_0932
IMG_0932
IMG_0933
IMG_0933
IMG_0929
IMG_0929
IMG_0923
IMG_0923
IMG_0917
IMG_0917
IMG_0914
IMG_0914
IMG_0908
IMG_0908
ads
لجنة شباب مجلس كنائس مصر المواهب مسرح كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك الأب يشوع يعقوب امين عام المجلس
ads