شباب مجلس كنائس مصر ينظم احتفالًا بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفالية العالميه التي تنظمها لجنة الشباب بمجلس كنائس مصر، تمهيدا لأنشطة لجنة الشباب في اكتشاف المواهب، وذلك على مسرح كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

رحب الأب يشوع يعقوب، أمين عام المجلس، والعميد المُساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بكل الحضور من الطوائف المسيحية المختلفة، وعرض فيلم تسجيلي عن مجلس كنائس مصر منذ نشأته حتي الان.

ثم بدأت فقرات الحفل بتقديم مجموعة عروض فنية قادها فريق عالمي مكون من 12 فردا من جنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والصين، وكولومبيا، وألمانيا، ومصر.

وتتضمن الفقرات: موسيقى وترانيم، وعروض دراما استعراضية، وفولكلور كولومبى، ألعاب خفة يد وخداع بصرى، ورسم، بطل العالم فى نط الحبل.

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