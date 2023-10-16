تموين الوادي الجديد تعلن قائمة أسعار منتجات مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن قائمة أسعار السلع الغذائية والمعروضة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أيمن شريعي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – والدجاج - الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد رجب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وأكد رجب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

ولفت مدير تموين الوادي الجديد، إلي تنظيم حملات مفاجئة للمرور على الأسواق والشوادر والمحلات التجارية لمتابعة منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، على أن يتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

وأوضح رجب، أن محافظة الوادي الجديد، تشهد مبادرات طرح كميات من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأشار مدير تموين الوادي الجديد، إلي أن توفر الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة عن أسعار الأسواق الأخرى، والتي شهدت إقبال كبير من جانب المواطنين، بجانب توافر كميات من الأرز والسكر والزيت والشاي بأسعار منخفضة بالتنسيق من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للتموين، مشيرًا إلى الحرص على توفير كميات كافة بمنافذ القرى والتوابع.