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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد رفع كفاءة قسم العناية المركزة بالمستشفى العام

بسعة 144 سرير

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفي العام
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام، وانتظام وسير العمل بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.  

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم التشغيل التجريبى لقسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام بعدد 44 غرفة بسعة 134 سريرًا بعد الإنتهاء من أعمال التطوير، تمهيدًا لافتتاحه في خلال  نوفمبر القادم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لتقديم الرعاية الطبية الحرجة لأبناء المحافظة.

واطّلع المحافظ على أعداد الأطباء وهيئة التمريض فضلًا عن أعداد المترددين على المستشفى ومستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما تابع سير انتظام العمل والرعاية الصحية المقدمة لأهالى كفرالشيخ.

ومن جانبها قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطوير قسم العناية المركزة بالمستشفى لتقديم خدمة عناية متقدمة، مؤكدة أن الخدمة الطبية بمحافظة كفرالشيخ تشهد تطورًا كبيرًا وأنها تتابع يوميًا سير العمل بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

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