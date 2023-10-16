"تعليم القاهرة" تناقش سير العمل داخل مدارس الصم وضعاف السمع

عقدت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورشة عمل عن “مناقشة الأنشطة والتوجيهات الوزارية”، لمتابعة سير العمل فى مدارس الصم وضعاف السمع، مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى مدارس الصم وضعاف السمع وبعض أعضاء مكتب التوجيه الفنى بتعليم القاهرة، وذلك اليوم الاثنين الموافق بقاعة ديوان عام المديرية.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتحت اشراف الدكتورة نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والدكتورة مها عبد الهادى موجه الإعاقة بالمديرية.

وتضمنت الورشة حوارًا ونقاشًا مع الحضور عن كيفية إستغلال الإمكانيات المتاحة للوصول إلى أعلى مستوى مهنى وخدمى يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع.

وقد تضمن هذا النقاش مايلى:

●المناهج والتخصصات المختلفة الخاصة بالورش العملية والإطار النظرى داخل مدارس الصم وضعاف السمع.

●التأكيد على تنمية قدرات الطلاب من الصم وضعاف السمع ليستطيعوا فتح باب عمل لأنفسهم بعد تخرجهم من مدارسهم.

●مناقشة خطوات إقامة معرض لعرض منتجات وأعمال أبنائنا من الصم مع تحديد أنواع الأعمال والمنتجات التى ممكن أن تعرض داخل المعرض.

فى ختام الورشة تم فتح باب الحوار والمناقشة مع السادة الحضور والإجابة على كل إستفساراتهم وتذليل جميع العقبات أمامهم للوصول للنتيجة المراد تحقيقها من ورشة العمل.