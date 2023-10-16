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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تصدر "حكايات حتى الممات" قريبا عن سلسلة إبداعات

غلاف حكايات حتى الممات
غلاف "حكايات حتى الممات"
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يصدر قريبا عن سلسلة إبداعات قصصية بالهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية السادسة للكاتب السيد شليل تحت عنوان "حكايات حتى الممات".
 

ومن أجواء المجموعة فقرة من قصة "الولي الصالح":- 
"وكأنكم لا تعلمون أن مجرد الاقتراب منها-أكثر من ذلك-لا يجوز حتى وإن جازفت ودنوت منها ، دون أن يلمحني أحد ، لن أتمكن من ملئ تلك الزجاجة من مائها العذاب.. 
- من منكم يعرف سرها ولماذا أحاطوها بسياج من حديد؟ 
ذات مساء انقطعت عن قريتنا الكهرباء ؛ فجلسنا أمام الدار وقد استعد أبي لممارسة هوايته المعتادة ، وراح يحكي لنا عن تلك العين ، التي قال بأنها انفجرت بين ليلة وضحاها ، تحت أقدام ولي صالح ، هبط على قريتنا قبل الفجر ، وهو يمتطي جواده. 
فقاطعته كعادتي عندما يساورني الشك ، في أمر ما وسألته: هل رأيت الولي؟ 
- لا ولكن جدك رحمه الله حكى لي أنه سمع عن جده أنه رآه. 
رجل عجوز بلحية بيضاء طويلة ، معه حصان أبيض شاهق". 

يذكر أن الكاتب السيد شليل أصدر العديد من المجموعات القصصية منها:- "حكايات حتى الممات"، و "وذلك بعد الرائحة"، و"طبنجة ميري"، و"خطوط متعرجة"، و"على جدران الحياة"، و"نقوش".

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سلسلة إبداعات الهيئة المصرية العامة للكتاب للكاتب السيد شليل حكايات حتى الممات
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