تصدر "حكايات حتى الممات" قريبا عن سلسلة إبداعات

يصدر قريبا عن سلسلة إبداعات قصصية بالهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية السادسة للكاتب السيد شليل تحت عنوان "حكايات حتى الممات".



ومن أجواء المجموعة فقرة من قصة "الولي الصالح":-

"وكأنكم لا تعلمون أن مجرد الاقتراب منها-أكثر من ذلك-لا يجوز حتى وإن جازفت ودنوت منها ، دون أن يلمحني أحد ، لن أتمكن من ملئ تلك الزجاجة من مائها العذاب..

- من منكم يعرف سرها ولماذا أحاطوها بسياج من حديد؟

ذات مساء انقطعت عن قريتنا الكهرباء ؛ فجلسنا أمام الدار وقد استعد أبي لممارسة هوايته المعتادة ، وراح يحكي لنا عن تلك العين ، التي قال بأنها انفجرت بين ليلة وضحاها ، تحت أقدام ولي صالح ، هبط على قريتنا قبل الفجر ، وهو يمتطي جواده.

فقاطعته كعادتي عندما يساورني الشك ، في أمر ما وسألته: هل رأيت الولي؟

- لا ولكن جدك رحمه الله حكى لي أنه سمع عن جده أنه رآه.

رجل عجوز بلحية بيضاء طويلة ، معه حصان أبيض شاهق".

يذكر أن الكاتب السيد شليل أصدر العديد من المجموعات القصصية منها:- "حكايات حتى الممات"، و "وذلك بعد الرائحة"، و"طبنجة ميري"، و"خطوط متعرجة"، و"على جدران الحياة"، و"نقوش".