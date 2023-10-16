وكيل تعليم القاهرة تتفقد ورش العمل الخاصة بمبادرة الوعي بإنجازات الدولة والتحول الرقمي

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين، بعض مدارس إدارة السلام التعليمية.

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، واستمرارًا للزيارات التفقدية والمتابعة من قبل قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمدارس القاهرة.

وشملت الجولة التفقدية، مدرسة معا الابتدائي، ومدرسة الوحدة العربية الابتدائية، وقد رافقها هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمع، ومحمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية، وكان فى استقبالها حاتم ممدوح مدير عام إدارة السلام التعليمية، ورشا جمال وكيل إدارة السلام التعليمية، وأسامة عبد الحليم مدير إدارة الخدمات ومديري المدارس.

تابعت " زينب عبد الفتاح" ورشة عمل عن" مبادرة التحول الرقمى " والتى تهدف إلى إستخدام أبنائنا الطلاب كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للإستفادة منها فى تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج رقمية بهدف معرفة الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن بالفعل.

واكدت على أهمية الإهتمام بتفعيل المبادرة وتنفيذها فى جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة لتخريج جيل علماء المستقبل.

كما تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، ورشة عمل لمجموعة من الماكيتات المصغرة للعاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الجديدة مشجعة لأبنائنا الطلبة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم حتى يكونوا علماء الغد، وأشادت بالجهد المبذول مع الطلاب من قبل المعلمين.

وعلى هامش الزيارة تم تكريم محمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية، وهند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية، ومديرى المراحل التعليمية(الابتدائية -الإعدادية -الثانوية ).

كما تم تكريم جميع الطلاب المشاركين فى ورشة العمل.