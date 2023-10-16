دعمًا لأهالي بني مزار.. تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين

أعلنت جمعية الأورمان تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 84 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقري ابو جرح وصفط ابوجرج وشمس الدين والشيخ عطافي بمركز بني مزار فى محافظة المنيا ، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا بقيادة ياسر بخيت

وتعاونت القافلة مع مستشفى المنيا الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت قيادة الاستاذ ياسر بخيت لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي .

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