مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 21 عامًا على تأسيسها

تحتفل مكتبة الاسكندرية بمرور 21 عامًا على تأسيسها، والتى تُعد أحد أهم الإنجازات العظيمة التي تجسد قوة المعرفة والثقافة في عصرنا الحديث، والتي نفتخر بدورها في توفير المعرفة والثقافة وتعزيز التواصل بين الأفراد والمجتمعات واستخدام أحدث التقنيات لتقديم محتوى ثري ومتنوع يلبي احتياجات القرّاء والباحثين والمهتمين بالثقافة.



وكان قد قال الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، إن افتتاح المكتبة كان حدثا عظيما وحضره عدد كبير من رؤساء العالم وكان هناك ابتهاج عالمي بافتتاح المكتبة، والمكتبة أصبحت مؤسسة مرموقة في العالم".



كما استعرض احمد زايد، كافة تفاصيل النشاطات داخل المؤسسة، واكد انه تم تنويع الأنشطة داخل مكتبة الإسكندرية، كأنشطة معارض الكتب والقراءة والبحث داخل المكتبة، موكدًا انه سوف تتجه المكتبة نحو الرقمنة بشكل كبير.



وأوضح ان عدد زائري المكتبة يوميا يتراوح بين 1500 و2500 فرد، ويدخلها من الأجانب بين 400 لـ 600 سائح أجنبي ".



