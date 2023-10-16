للعام الثاني.. تدشين مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات بتعليم بني سويف

تدشن وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، للعام الثاني على التوالي المبادرة الوطنية الرئاسية " دوي " لتمكين الفتيات، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وتحت إشراف الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة المركزية لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة، والدكتورة عائشة عبد الرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن مبادرة دوي" تأتى ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى تنمية الأسرة المصرية التى انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد دور المرأة فى الأسرة، مستهدفة مدارس التعليم فى ربوع الوطن حضر وريف ومراكز، والقرى المتضمنة المبادرة من أجل رفع الوعى بقضايا العنف بقضايا النوع الاجتماعى مثل "التحرش، الزواج المبكر، ختان الأناث " من خلال دوائر الحكى والحوار المجتمعى وحوار الأجيال والمؤثرات البصرية والمناظرات.

وأشار عبدالتواب إلى أن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشمل عدة محاور من الجانب الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التركيز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أن مبادرة "دوي " تدوي بتعليم بني سويف،للعام الثاني على التوالي في جميع مدارس الإدارات التعليمية السبع تحت عنوان "بحكايتك تكمل حكايتهم "، موجهة أسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة انتصار السيسي لدعمها ومساندتها قضايا الفتاة المصرية عبر رعايتها مبادرة "دوى" ايمانا بأن الاستثمار في الفتيات هو أعظم استثمار وبناء لحاضر ومستقبل الوطن ،فهن البوابة لمصر اكثر اشراقا وتقدما وازدهارا،وعلينا جميعا أن نعمل سويا لإعدادهن بالشكل الأمثل وتأهيلهن لعصرهن الذهبي .

وأكدت أن تدشين المبادرة يأتي تتويجا لتعاون مثمر وعمل وطني جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" في محافظات مصر كلها والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مستهدفات المبادرة تتوافق وتتكامل مع توجه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يعد نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية.

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