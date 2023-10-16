من الأقصر.. انطلاق الندوة الفنية لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي بالوطن العربي

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، الندوة الفنية حول المقاربات الفضلي لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي بحضور جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، والعديد من وفود الدول العربية.

تنظم ندوة الأيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، والتي تحتضنها الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون بين مكتب الاتصال لشمال أفريقيا ومكتب الاتصال للبلدان العربية.

وترسخت الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل جيد، وبلغت مستويات مقبولة عموما من حيث شمول التغطية وتنوع وملائمة الخدمات المسداة، وبالرغم من أن نسبة الشباب في هذه المجتمعات لا تزال مرتفعة، إلا أنها باتت مهددة مثل غيرها من دول العالم بخطر التشيخ السكاني. وبالإضافة الى ذلك فإن الاختيارات التنظيمية والفنية المعتمدة تحتاج إلى تحسين، حيث لم تعد تلبي بالشكل الكافي التوقعات المتنامية للسكان ولا تستجيب لمتطلبات التقدم التكنولوجي ولا للقيود الجديدة المرتبطة بالتحولات في سوق العمل. فضلا عن تفاقم آثار الجوائح والحروب هذا الأمر. كما لا تزال الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي التي بلغ بعضها مرحلة النضج، تشكل شاغلا رئيسيا لواضعي السياسات.

وتبعا لهذه الأسباب، شرعت معظم بلدان المنطقة في إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها. وفيما يلي المحوران الرئيسيان: