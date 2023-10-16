سحب كثيفة ومنخفضة على سواحل الإسكندرية وسط توقعات بهطول أمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60%، حيث جاري المتابعة والتحديث والاستعداد لهطول الأمطار.

وتشهد مدينة الإسكندرية اليوم تجمعات للسحب المنخفضة والمتوسطة علي معظم أحياء المحافظة، وسط وجود توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار المتوسطة إلى الشديدة في أوقات مختلفة وعلي فترات متباعده، تزمتًا مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم فهو طقس مائل للحرارة نهارا غدًا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع غدا سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من، السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تستعد بكافة طاقتها للتعامل مع حالات الطوارئ، تزامنًا مع التوقعات بهطول الأمطار، استعداد المحافظة لنشر سيارات رفع المياه والبدالات، و تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وأضاف "نافع" خلال البيان ان الشركة لديها غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.