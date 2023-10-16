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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، في ظل الحالة الضبابية التي يشهدها المعدن الأصفر على الصعيدين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الصراع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، يزيد من حالة الضبابية وعدم اليقين بالأسواق، مما يدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب للتحوط كملاذ آمن، متوقعًا ارتفاع أسعار المعدن بالبورصة العالمية مع استمرار الأزمة.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2345 جنيهًا، وبلغ جرام الذهب عيار 24 مستوى 2680 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2010 جنيهًا، فيما حقق الذهب عيار 14 مستوى 1563 جنيهًا للجرام، ووصل الجنيه الذهب إلى 18760 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 175 جنيهًا، ما يعادل 8%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، فيما صعدت بالبورصة العالمية بقيمة 101 دولار، ما يعادل 5.5%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الجمعة الماضية، لتحقق 1933 دولارًا.

 

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