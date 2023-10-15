وزير إسرائيلي: يجب الاعتراف بفشلنا في حماية مواطنينا من هجوم "حماس"

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في منع هجوم طوفان الأقصى الذي بدأته حركة حماس مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية - في مؤتمر صحفي-: "يجب أن نعترف بصدق، وبألم، ورؤوسنا محنية - أننا فشلنا، حيث فشلت قيادة البلاد ونظامها الدفاعي في الحفاظ على أمن مواطنينا ولم ننجح في التمسك بأهم اتفاق غير معلن بين الأمة ومواطنيها، لقد كان عقدًا موقعًا بالدم، والآن أصبح ملطخًا بالدماء".

وأضاف " نيابة عن الحكومة أتحمل المسئولية عن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل الأسبوع الماضي وأقف أمامكم اليوم وأتحمل المسئولية عما كان والمسئولية عما سيكون".