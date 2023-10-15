متحدث الحكومة الفلسطينية: شعبنا يتعرض للإبادة الجماعية على يد الاحتلال

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية ينفذها قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدافع الانتقام، والفلسطينيون أصبحوا ممدين تحت قصف الطائرات الإسرائيلية والبوارج البحرية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي كما أخبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي اليوم، وغياب الأفق السياسي لحل الأزمة.

وتابع أن ما يحدث في غزة الآن حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال ضد النساء والأطفال والشيوخ، حتى الأماكن التي تبلغهم قوات الاحتلال أنها آمنة يقصفونها، ويهدمون البيوت على 800 طفل يموتون تحت الأنقاض.

وذكر أن الوضع الإنساني بات كارثيا، المستشفيات تخرج من الخدمة، منظمة الصحة العالمية تقف عاجزة عن فعل أي شيء للمصابين أو المرضى، حتى في الضفة سقط 60 شهيدا برصاص الاحتلال، هذه إبادة تمارس أمام صمت دولي وقوى يشجع إسرائيل على الاستمرار في حماقاتها.