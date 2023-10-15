طوفان الأقصى.. كيف نجحت العملية العسكرية في إفقاد الجيش الإسرائيلي توازنه؟

أكد العميد محمود محيي، الباحث السياسي في شئون الأمن القومي، أن الحملة الجوية المكثفة من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة باستخدام جميع أنواع الطائرات، مشيرا إلى المتفجرات الملقاة على القطاع بلغت حتى الآن 7 آلاف طن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة والمنشوارت التي عممها الجيش الإسرائيلي على سكان القطاع هي بمثابة تهجير قسري، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت هناك دعوات بالهجوم البري على غزة.

وأشار الباحث السياسي في شئون الأمن القومي،إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية أفقدت القوات الإسرائيلية المسماه بفرقة غزة 220 قتيلا ما بين ضباط وصف ضباط وجنود، لافتا إلى أن هذه الفرقة لها مهام خاصة ومحددة بقطاع غزة.

وتابع الباحث السياسي في شئون الأمن القومي،أن العملية الفلسطينية، أفقدت الفرقة الترابط، مبينا أن الهجوم تم على 16 معسكرا إسرائيليا وهناك حالة ارتباك شديد الآن بين صفوف الجيش الإسرائيلي وهو ما ظهر أمس في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للجنود.

وأوضح أن الساعات الماضية ظهرت مطالب إسرائيلية تنادي باستقالة بنيامين نتيناهو من رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بعد عملية حماس، موضحا أنه يوجد تفكير في استدعاء للوحدات الخاصة للتعامل مع الموقف بعد الارتباك الشديد من عملية حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

ونفى ما تم تداوله بشأن تأجيل الهجوم البري للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة نظرا للظروف الجوية، مبينا أن المنطقة مهيأة جغرافيا تماما، مؤكدا أن هناك التفافا عربيا حول الشعب الفلسطيني وهو ما ظهر خلال جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وإدانة ما يتم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتواصلة على الشعب.

ولفت الباحث السياسي ،إلى تصاعد الأوضاع في المنطقة وظهور إيران وحزب الله وما يشهده الجنوب اللبناني وتسخين الجبهة الشمالية والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية بين إسرائيل ولبنان، مشددا على الالتفاف العربي مع القضية الفلسطينية في دول العالم الغربي.

وأكد أن تم رصد تراجع في المواقف الغربية بشأن الأوضاع في غزة، وهو ما ظهر في تخفيف حدة الخطاب الأمريكية الساعات الماضية، خاصة بعد الموقف العربي الموحد وظهور إيران في الصورة، وهو ما سيكون له تأثير بالغ الأهمية في المنطقة مع دخول روسيا والصين في الصورة والتأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية بعد دعم إسرائيل في الهجوم والحرب على غزة.م والحرب على غزة.

