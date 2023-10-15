غدًا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور أوكرانيا

يزور الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، كييف غدا الاثنين؛ لعقد محادثات مع القيادة الأوكرانية.

وقال عثماني في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا بحسب ما ذكرته وكالة أنباء/يزكينفورم/ الأوكرانية، "أسافر إلى كييف بأوكرانيا بصفتي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجدول الأعمال يتضمن اجتماعات مع القادة الأوكرانيين والتواصل مع الناس على الأرض للاستماع إلى احتياجاتهم وآمالهم ومخاوفهم".

وأضاف أن "أوكرانيا وشعبها لهما أهمية قصوى بالنسبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي سياق آخر، اعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم/الأحد/، استعادة إمدادات الطاقة في خيرسون بعد انقطاعها بسبب غارة استهدفت منشأة محلية للبنية التحتية الحيوية.

وقال بروكودين، "تمت استعادة إمدادات الكهرباء في خيرسون ومع ذلك، من المحتمل انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير في بعض المناطق، ولا تزال أعمال الإصلاح مستمرة".

وأعرب بروكودين، عن شكره لفرق إصلاح الطاقة على احترافيتها ومرونتها.